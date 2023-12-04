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Пентагон сообщил о трёх атаках на американские суда в Красном море

Марина Крижановская
01:24 04.12.2023
Пентагон обвинил в атаке хуситов, а в её организации - Иран. Ведомство пообещало рассмотреть ответные меры.
Пентагон сообщил о трёх атаках на американские суда в Красном море
© Фото: © Ting Shen Xinhua Global Look Press
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В Пентагоне заявили, что три торговых суда четыре раза подверглись атаке в южной части Красного моря. Утверждается, что из Йемена их осуществили хуситы при помощи беспилотников и ракет. Американский эсминец сбил три беспилотника, уточнили в Центральном командовании Пентагона.

В штаб-квартире минобороны США пояснили, что атаки совершили хуситы, но они были полностью организованы Ираном. В американском ведомстве пообещали рассмотреть «подходящий ответ» в координации с союзниками.

«Нам известны сообщения о нападениях на военный корабль США "Карни" и коммерческие суда в Красном море. Мы предоставим информацию по мере ее поступления», - пообещали в американском ведомстве.

По информации Channel News Asia, движение хуситов сообщило, что его ВМС атаковали два израильских корабля Unity Explorer и Number 9 с помощью вооруженного беспилотника и морской ракеты. Они уточнили, что по ним нанесли удары после того, как те проигнорировали предупреждения. Не сообщается, о чем были эти предупреждения.

Как сообщалось 14 ноября, лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси пообещал атаковать корабли Израиля в Красном море, в частности, в Баб-эль-Мандебском проливе и водах, граничащих с йеменскими. По его словам, они будут это делать для поддержки палестинских группировок в секторе Газа.

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