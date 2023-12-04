Командир орудия «Татарин» рассказал, как сорвал планы боевиков по наступлению
На Краснолиманском направлении зоны СВО продолжают работать расчеты российских самоходных гаубиц «Акация». Они наносят огневые удары по противнику несколько раз день.
Информация о координатах цели поступает в командный пункт, откуда ее передают расчету орудия. От получения данных до открытия огня проходит несколько минут.
Самоходная артиллерийская установка имеет хорошую проходимость, она простая и надежная в эксплуатации. Дальность поражения - до 17 километров. Целями «Акации» становятся опорные пункты противника, бронетехника и живая сила.
О достоинствах орудия рассказывает его командир с позывным «Татарин». В зоне спецоперации он не разлучается со своей машиной уже почти два года. Саму гаубицу он описывает как неприхотливую, безотказную и попадающую точно в цель.
«Было у них перемещение личного состава и готовились к наступлению. Сорвали наступление. Именно мое орудие работало и соседнее орудие работало. Командир похвалил, сказал: "Молодцы, все цели были уничтожены"». Соответственно, их планы были сорваны по наступлению и перемещению в нашем районе», - сообщил «Татарин».
Бойцы грамотно маскируют позиции и периодически их меняют. Это позволяет наносить неожиданные удары по противнику и уходить от ответного огня.
Ранее расчет САУ «Мста-С» уничтожил блиндаж с украинскими боевиками, а российский «Гиацинт» нанес удар по польской артустановке Krab. Об этом сообщили в Минобороны РФ.