Командир орудия «Татарин» рассказал, как сорвал планы боевиков по наступлению

Командир САУ «Акация» с позывным «Татарин» называет свою машину неприхотливой и безотказной и говорит, что она хорошо бьет в цель.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

На Краснолиманском направлении зоны СВО продолжают работать расчеты российских самоходных гаубиц «Акация». Они наносят огневые удары по противнику несколько раз день.

Информация о координатах цели поступает в командный пункт, откуда ее передают расчету орудия. От получения данных до открытия огня проходит несколько минут.

Самоходная артиллерийская установка имеет хорошую проходимость, она простая и надежная в эксплуатации. Дальность поражения - до 17 километров. Целями «Акации» становятся опорные пункты противника, бронетехника и живая сила.

О достоинствах орудия рассказывает его командир с позывным «Татарин». В зоне спецоперации он не разлучается со своей машиной уже почти два года. Саму гаубицу он описывает как неприхотливую, безотказную и попадающую точно в цель.

«Было у них перемещение личного состава и готовились к наступлению. Сорвали наступление. Именно мое орудие работало и соседнее орудие работало. Командир похвалил, сказал: "Молодцы, все цели были уничтожены"». Соответственно, их планы были сорваны по наступлению и перемещению в нашем районе», - сообщил «Татарин».

Бойцы грамотно маскируют позиции и периодически их меняют. Это позволяет наносить неожиданные удары по противнику и уходить от ответного огня.

Ранее расчет САУ «Мста-С» уничтожил блиндаж с украинскими боевиками, а российский «Гиацинт» нанес удар по польской артустановке Krab. Об этом сообщили в Минобороны РФ.