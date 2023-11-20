Расчет «Гиацинта» уничтожил польскую артустановку Krab на Купянском направлении

Между тем расчетом САУ «Мста-С» был уничтожен блиндаж, в котором укрывались украинские националисты.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Расчет орудия «Гиацинт-Б» уничтожил польскую артустановку Krab на Купянском направлении, сообщает Министерство обороны РФ.

В описании к видео сказано, что в составе расчета мобилизованные военнослужащие, вместе они работают больше года. За прошедший период артиллеристы уничтожили большое количество военной техники, поставляемой Киеву странами НАТО.

Командир орудия с позывным Батя рассказал, что расчет дважды поражал американские САУ Paladin. Он заявил о готовности военнослужащих выполнять и дальше боевые задачи и выразил уверенность в победе ВС РФ.

Также в Минобороны сообщили об успехах расчета САУ «Мста-С». По данным ведомства, российские артиллеристы уничтожили блиндаж, в котором укрывались украинские боевики.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.