В стране и мире Песков заявил, что в Кремле не обсуждали идею запретить россиянам выезд за границу Анна Касаткина В Кремле ответили на вопрос о законопроекте, который предполагает пересечение границ России на авто по записи. © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Идея запретить гражданам России выезд за пределы страны в Кремле не обсуждалась. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нет, в Кремле не обсуждается», - сказал он. Соответствующий вопрос Пескову задали в связи с внесением в Госдуму законопроекта, который предполагает введение обязательной брони времени и места пересечения границ РФ на автомобиле. Позже автор инициативы, глава Комитета ГД по транспорту Евгений Москвичев, уточнил, что она будет распространяться только на грузовые автомобили. Экспертное мнение и аналитика