Депутат Москвичев заявил, что пересечение границы РФ по записи коснется только грузовиков

Глава Комитета ГД по транспорту Евгений Москвичев пояснил, что нововведение о бронировании времени коснется лишь отдельных пунктов пропуска.

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Законопроект о резервировании автомобилистами времени для пересечения российской границы будет распространяться только на грузовые перевозки и на отдельные пункты пропуска. Об этом в разговоре со «Звездой» рассказал автор инициативы, глава Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев.

«Этот законопроект предусмотрен только для грузовых автомобильных перевозок, которые допущены к международным пунктам пропуска, и это будет действовать на тех пунктах пропуска, на которых водители стоят по 10-15 дней или по пять-семь дней», - объяснил он.

В беседе с РБК Москвичев уточнил, что система, предварительно, будет работать на пяти-семи пунктах. Среди них - Верхний Ларс (граница с Грузией), Яраг-Казмаляр (граница с Азербайджаном), Забайкальск (граница с Китаем).

Ранее сообщалось, что в Госдуме разработали поправки о заблаговременном резервировании даты и времени проезда автомобилей через границу РФ.