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Ученые предположили, что внутреннее ядро Земли изменило направление вращения

Максим Крюков
12:55 24.01.2023
По данным ученых из Пекинского университета в Китае, поведение внутреннего ядра нашей планеты действительно может оказывать влияние на жизнь людей.
Ученые предположили, что внутреннее ядро Земли изменило направление вращения
© Фото: NASA, Twitter.com, GlobalLookPress
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Вращающийся твердый шар в центре внутреннего ядра Земли недавно остановился и в настоящий момент может вращаться в направлении, противоположном направлению предыдущих десятилетий. Соответствующие предположение исследователей из Пекинского университета были опубликовано в британском научном журнале Nature Geoscience.

Ученые изучали движения таинственных внутренностей третьей планеты Солнечной системы, собирая информацию о сейсмических волнах в связи с землетрясениями, которые пронеслись через внутреннее ядро Земли. Согласно публикации, полученные данные подробно описывают изменение сейсмических волн на протяжении многих десятилетий, начиная с записей Аляски в начале 60-х годов прошлого века до записей, полученных в 2021 году.

Данные указывают, что части ядра, которые ранее демонстрировали явные признаки изменений, внезапно показали очень небольшие изменения примерно в 2009 году, что, по мнению теоретиков, может означать паузу вращения внутреннего ядра. Они также подметили значительные изменения в волнах, которые начались примерно в начале 1970-х годов. Этот факт дает право выдвинуть гипотезу, что данная пауза была частью колебаний, происходящие примерно каждые семь десятилетий, когда внутреннее ядро постепенно поворачивается в противоположном направлении.

Несмотря на то, что ядро Земли находится далеко от поверхности планеты, его поведение действительно может оказывать влияние на жизнь людей. Отмечается, что внешнее ядро действует на магнитное поле планеты.

Ранее ученые на саммите по климату в Египте дали неутешительные прогнозы. По данным исследователей, глобальное потепление приведет к новому всемирному потопу через 75-125 лет. Еще более тревожны прогнозы супер-компьютера, который обработал терабайты данных и пришел к выводу, что человечество вымрет к 2050 году из-за глобального потепления.

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