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Глобальное потепление: ученые на саммите по климату обещают всемирный потоп к 2150 году

Россина Бодрова
Ирина Елагина
21:35 10.11.2022
Супер-компьютер считает, что человечество до этого не доживет и вымрет к 2050 году.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Gehad Hamdy dpa Globallookpress
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Ученые на саммите по климату в Египте дают неутешительные прогнозы. По данным исследователей глобальное потепление приведет к новому всемирному потопу через 75-125 лет. Еще более тревожны прогнозы супер-компьютера, который обработал терабайты данных и пришел к выводу, что человечество вымрет к 2050 году из-за глобального потепления. Корреспондент «Звезды» Россина Бодрова разбилась в проблеме.

В Египте проходит очередной саммит по климату. Причем, стартовал он с задержкой - делегаты почти сутки не могли определиться с повесткой: в основу разногласий лег спорный вопрос о «потерях и ущербе», который на таком уровне ранее не поднимался - то есть, определить государства, которые больше других наносят ущерб планете и потребовать с них выплаты. Развивающиеся страны голосовали - «за», более богатые - «против». Исключением стала лишь Дания, которая пообещала выплатить почти 13,5 млн евро в качестве компенсации климатических потерь - и стала первой страной ЕС, взявшей на себя ответственность.

Незадолго до саммита и в дни его проведения, словно подогревая интерес публики, экоактивисты из разных стран устраивали шоу: перекрывали дороги, приклеивали себя к музейным экспонатам, под их гнев попали и те, кто очень даже любил природу: Ван Гог и Моне. Римская прокуратура приступила к расследованию уголовного дела в отношении экологических активистов из движения «Последнее поколение», обливших овощным супом картину «Сеятель» кисти Ван Гога на выставке в римском Палаццо Бонапарте.

Пока одни приковывают себя химическим клеем, другие действительно работают на благо цивилизации: за первые дни саммита ученые опубликовали свои доклады. Работа колоссальная: здесь и статистика, и аналитика, и наглядное сравнение - например, как уменьшился ледник Джексон в национальном парке Глейшер в США за сто лет между фото 1912-го и 2009 года. Прогнозы специалистов крайне тревожные.

«Произойдет потеря больших частей как полярных ледяных покровов, так и всех ледников. К 2100 году уровень моря повысится на 2 метра и до 5 метров к 2150 году. Результатом выбросов углекислого газа станет массовое вымирание многих полярных и околополярных видов. Маловероятно выживание трески, сельди и лосося. Особенно стоит учесть, что к тому времени пищевые цепи будут менее разнообразными. Океанские течения и связанные с ними погодные последствия этого быстрого вторжения талой воды от ледяного покрова, будут экстремальными и непредсказуемыми», - говорится в отчете саммита.

Без исключения весь мир проживает эпоху глобальных климатических потрясений. В июне треть Пакистана накрыло водой, самый сильный потоп за последнее десятилетие случился и в Нигерии. А в Европе наоборот - такой масштабной засухи не видали последние 500 лет - горели леса, поля, плантации, все это ударило и по экономике.

Внимание ученых приковано и к Арктике - чье состояние оценивают как нечто «невиданное» за последние 3 миллиона лет. Таяние ледников в Гималаях и Андах ставит под угрозу запасы питьевой воды для десятков миллионов людей. Тот глоток воздуха, который необходим нашей экосистеме, по-научному называют «декарбонизация», по-простому: снизить количества выбросов парниковых газов, которые образуются в процессе сжигания ископаемого топлива. Тогда и человеку станет дышать проще, и планета сможет выдохнуть, хотя бы на ближайшие тысячелетия. Но пока эти попытки не приносят ожидаемого эффекта.

Подробности смотрите в сюжете «Звезды».

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