Землетрясение силой 4,9 балла произошло на границе Турции и Сирии

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Ученые Европейско-средиземноморского сейсмологического центра зафиксировали сильные подземные толчки на границе Турции и Сирии утром 9 ноября. По данным сейсмологов, мощность землетрясения достигла отметки 4,9 балла. Об этом сообщил ТАСС.

Эпицентром подземных толчков стали окрестности Искендеруна на побережье Средиземного моря - очаг землетрясения находился на глубине 9 км в 15 км от города с населением порядка 160 000 человек.

Ранее японский эксперт Йошинори Мориваки предупредил о возможности сильного землетрясения в Мраморноморском регионе Турции. По оценкам ученого, мощность подземных толчков может достигнуть 7,9 балла, и количество жертв стихии превысит в два-три раза масштабы февральской катастрофы.

Напомним, что в феврале 2023 года мощнейшее землетрясение в Турции и Сирии унесло жизни более 55 тысяч человек, с лица земли были стерты несколько городов, на помощь пострадавшим откликнулись многие страны мира, принимали участие в ликвидации последствий трагедии и подразделения МЧС России.