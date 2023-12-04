Опубликованы кадры боевой работы «Торнадо-С» в зоне спецоперации

В описании к видео сказано, что расчет РСЗО разнес украинские пункты временной дислокации, а также нанес удар по скоплениям техники ВСУ на Купянском направлении.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Расчет реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» нанес удар по пунктам временной дислокации неприятеля, а также по скоплениям техники врага на Купянском направлении. Об этом сообщает Минобороны России.

Системы «Торнадо-С» могут использовать как неуправляемые реактивные снаряды, так и управляемые боеприпасы. Во втором случае снаряд корректирует полет, меняя высоту и градус отклонения.

Командир батареи РСЗО с позывным Гром заявил, что «Торнадо-С» может поражать широкий спектр целей - начиная от пунктов временной дислокации противника и скоплений техники до складов и баз хранения.

Гром отметил, что расчеты реактивных систем залпового огня постоянно меняют места дислокации. Ни одна из стартовых позиций не используется более одного раза, при этом время пребывания на них ограничено лишь несколькими минутами. Пути отхода, а также укрытия меняются по несколько раз в день.

При этом каждое из убежищ тщательно готовится заранее - российские военнослужащие оборудуют замаскированные подъездные пути, сооружаются навесы, прикрытые масксетями, копаются блиндажи для личного состава.

Ранее сообщалось, что российские «Ураганы» сожгли пункт временной дислокации украинских боевиков на Купянском направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.