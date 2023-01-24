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Посол РФ: Запад хочет передать Эстонии оружие, способное держать под прицелом Петербург

Максим Крюков
11:33 24.01.2023
Владимир Липаев отметил, что западные страны заинтересованы в создании форпоста в Эстонии для оказания давления на Россию.
Посол РФ: Запад хочет передать Эстонии оружие, способное держать под прицелом Петербург
© Фото: Sergey Smirnov, GlobalLookPress
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Посол России в Таллине Владимир Липаев заявил, что страны коллективного Запада собираются осуществлять поставки самых современных видов обычных вооружений в Эстонию, которые способны держать под прицелом Санкт-Петербург.

«Эстония активно вооружается, непонятно только зачем. Сюда планируется поставить самые современные виды обычных вооружений, которые способны держать под прицелом Санкт-Петербург, создается система противоракетной обороны среднего радиуса действия. Невольно задаешься вопросом: а с кем Эстония планирует воевать?» - сказал он в эфире «Соловьев Live».

По словам дипломата, «у англосаксов был интерес» сформировать в Эстонии форпост, чтобы оказывать давление на Российскую Федерацию. Как отметил Липаев, речь в данном случае идет не только об экономическом, политическом, культурном давлении, но и военном.

Ранее в МИД РФ сообщили, что Россия понизит уровень дипломатических отношений с Эстонией. Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, в Таллине предприняли новый недружественный шаг и решили радикально сократить состав российской дипломатической миссии в эстонской столице. Такие действия, согласно заявлению министерства, говорят о продолжении «линии на развал отношений» между двумя государствами.

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