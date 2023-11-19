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«Ураганы» сожгли пункт временной дислокации боевиков на Купянском направлении

07:45 19.11.2023
Это редкий случай, когда удается увидеть работу двух таких систем сразу.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» Западной группировки войск сожгли пункт временной дислокации боевиков с личным составом и вооружением на Купянском направлении. В День ракетных войск и артиллерии Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов РСЗО.

На видео сразу два «Урагана» добираются до точки пуска ракет разными путями с разницей во времени в несколько секунд. Каждый из них выезжает из своего укрытия. Почти одновременно расчеты приводят в боевое положение свои машины. Синхронно наводятся на цель и начинают по ней работать 220-мм снарядами. Работают сразу двумя машинами - так больше площадь поражения.

Это редкий случай, когда удается увидеть работу двух «Ураганов» сразу. Судя по всему, цель крупная, потому что площадь поражения только одной боевой машины - почти 30 гектаров. А здесь количество выпущенных осколочно-фугасных снарядов удвоили.

«Наши основные цели - это пункты временной дислокации. Помогаем пехотным подразделениям. Поражали БМП, танки. Из иностранной техники поражали польские самоходки, «Краб» так называемые, американские М777», - рассказал старший офицер реактивной батареи с позывным «Самшит».

Сразу после выполнения пусков приходит ответ разведки о том, что цель поражена. Дальше счет идет на секунды. Расчеты должны моментально свернуться и уехать в укрытия. «Ураганы» - мощное оружие, и противник упорно пытается их выследить.

Иногда расчеты РСЗО меняют выбранные для стрельбы точки до 10 раз в сутки. Есть дневные и ночные, на каждой можно находиться несколько минут.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

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