В Госдуме предложили учредить медаль имени Байдена с Зеленским на реверсе

С инициативой об учреждении медали имени 46-го президента США выступил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

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Депутат Госдумы Михаил Шеремет выступил с инициативой об учреждении медали имени 46-го президента США. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нужно учредить медаль имени горе-злоумышленника Джо Байдена», - приводит агентство слова депутата от Крыма.

Шеремет пояснил, что на аверсе медали будет изображен Байден, спускающийся по зыбкому трапу президентского самолета, а на реверсе - Зеленский, как олицетворение неудавшегося проекта Белого дома, и подпись «Палач и предатель украинского народа».

Депутат отметил, что медалью Байдена можно награждать «всех трусов и предателей, сбежавших и оболгавших нашу великую Россию».

Ранее сообщалось, что экс-президент США Дональд Трамп назвал свое участие в президентских выборах «праведным крестовым походом» по освобождению страны «от Байдена и преступников» в его администрации.