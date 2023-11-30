Жена Боярского рассказала, чем актер интересуется в больнице

Жена Михаила Боярского рассказала, что он встает с больничной койки и нормально себя чувствует.

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Народный артист РСФСР Михаил Боярский чувствует себя лучше и уже встает с больничной койки. Об этом «Звезде» рассказала его супруга Лариса Луппиан. Возможно, знаменитого актера выпишут на следующей неделе.

«Либо 4-го числа, либо в конце следующей недели, пока непонятно. Он чувствует себя хорошо, ходит, интересуется футболом, все в порядке», - рассказала Луппиан.

О госпитализации 73-летнего актера театра и кино стало известно в минувший вторник. У Боярского диагностировали инфаркт, медикам удалось стабилизировать его состояние.