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Жена Боярского рассказала, чем актер интересуется в больнице

Ян Брацкий
13:40 30.11.2023
Жена Михаила Боярского рассказала, что он встает с больничной койки и нормально себя чувствует.
Жена Боярского рассказала, чем актер интересуется в больнице
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости
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Народный артист РСФСР Михаил Боярский чувствует себя лучше и уже встает с больничной койки. Об этом «Звезде» рассказала его супруга Лариса Луппиан. Возможно, знаменитого актера выпишут на следующей неделе.

«Либо 4-го числа, либо в конце следующей недели, пока непонятно. Он чувствует себя хорошо, ходит, интересуется футболом, все в порядке», - рассказала Луппиан.

О госпитализации 73-летнего актера театра и кино стало известно в минувший вторник. У Боярского диагностировали инфаркт, медикам удалось стабилизировать его состояние.

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