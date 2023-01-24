Армия Армия Армия

Минобороны России показало кадры уничтожения украинских боевиков самоходками «Мста-С»

10:42 24.01.2023
Для эффективной боевой работы очень важна скорость обмена информацией между батареей и корректировщиками. Ее позволяют повысить защищенные электронные планшеты - координаты целей для уничтожения можно передавать прямо на карту артиллерийскому командиру.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Минобороны России опубликовало видео с уничтожением врага расчетами 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок «Мста-С».

«Расчеты самоходной артиллерии Центрального военного округа (ЦВО) ежедневно наносят поражение живой силе и технике вооруженных сил Украины с разных огневых рубежей, используя тактику "кочующего орудия"», - говорится в сообщении. 

В российском оборонном ведомстве уточнили, что максимальной эффективности боевой работы позволяют достичь защищенные электронные планшеты, ускоряющие обмен информацией между корректировщиками и артбатареей. 

Как передовые корректировщики, так и операторы беспилотников передают координаты целей прямо на карту командира батареи. Затем он отдает команду на уничтожение.

Эти слаженные действия препятствуют переброске резервов врага, а также поддерживают наступательные действия российских войск на всех направлениях. 

Ранее «Звезда» показала, как бойцы «Вагнера» используют дроны для бомбардировок украинских боевиков под Артемовском.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:21 В стране и мире
Пушилин заявил, что украинским боевикам приказали держать Марьинку, несмотря на жертвы
11:21 В стране и мире
С поста заместителя генпрокурора Украины уволен Алексей Симоненко
11:01 В стране и мире
Заявка Финляндии на вступление в НАТО может быть рассмотрена отдельно от Швеции
09:19 Спорт
Хачанов обыграл Корду и вышел в полуфинал Australian Open
09:06 Армия
Герасимов: расширение НАТО за счет Финляндии и Швеции угрожает суверенитету РФ
Популярное
Видео
Верблюд насмерть затоптал сторожа на охотничьей базе под Омском
Американский политик назвала голод на Украине крупнейшей аферой
Видео
Пройти торпедный аппарат: как выглядит курс подготовки для подводников
Экс-футболистка «Арсенала» рассказала, как фото с Путиным спасло ее от смерти
Видео
Путин рассказал, как у его мамы украли продуктовые карточки в блокадном Ленинграде
Видео
Российский боец взял с собой метиса лайки и волка в зону СВО
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.