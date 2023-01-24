Минобороны России показало кадры уничтожения украинских боевиков самоходками «Мста-С»
Минобороны России опубликовало видео с уничтожением врага расчетами 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок «Мста-С».
«Расчеты самоходной артиллерии Центрального военного округа (ЦВО) ежедневно наносят поражение живой силе и технике вооруженных сил Украины с разных огневых рубежей, используя тактику "кочующего орудия"», - говорится в сообщении.
В российском оборонном ведомстве уточнили, что максимальной эффективности боевой работы позволяют достичь защищенные электронные планшеты, ускоряющие обмен информацией между корректировщиками и артбатареей.
Как передовые корректировщики, так и операторы беспилотников передают координаты целей прямо на карту командира батареи. Затем он отдает команду на уничтожение.
Эти слаженные действия препятствуют переброске резервов врага, а также поддерживают наступательные действия российских войск на всех направлениях.
Ранее «Звезда» показала, как бойцы «Вагнера» используют дроны для бомбардировок украинских боевиков под Артемовском.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов