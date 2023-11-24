Минобороны России получило партию новых истребителей Су-35С

Эта партия завершает поставки истребителей этого типа по программе 2023 года.

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Минобороны России получило партию новых многофункциональных истребителей Су-35С. Об этом сообщает Ростех. Истребители произведены на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре, являющемся частью Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), который в ходит в состав этой госкорпорации.

Эти истребители поколения 4++ прошли цикл наземных и летных испытаний в различных рабочих режимах. Самолеты перелетели из Комсомольска-на-Амуре к месту несения службы.

«Самолет отличает высокоэффективное управляемое вооружение класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность" большой дальности, а также передовая система радиоэлектронного противодействия и обороны», - сообщил первый заместитель гендиректора Ростеха Владимир Артяков.

Гендиректор ОАК Юрий Слюсарь заявил, что партия Су-35С завершает поставки этого типа самолетов по программе 2023 года.

Он добавил, что работники авиазавода в Комсомольске-на-Амуре, выполняющие гособоронзаказ, работают в три смены. Все они, как отметил Слюсарь, понимают важность своей работы.

Также генеральный директор добавил, что до конца года авиазавод еще передаст очередную партию истребителей Су-57.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.