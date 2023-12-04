В России обновился рекорд по объему нераспроданной площади в новостройках

На фоне роста количества новостроек и высокого уровня ввода жилья был поставлен рекорд по количеству нераспроданной площади в новостройках.

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Объем нераспроданного жилья в новостройках в России составил 71,1 млн кв. м, что стало абсолютным рекордом за историю наблюдений, которые начали вести с января 2020 года. Это следует из исследовательского материала РБК.

По состоянию на 1 ноября 2023 года доля нераспроданных квартир составила 67% от общего объема жилья, находящегося на стадии строительства. Предыдущий рекорд был установлен в декабре 2022 года - тогда объем составлял 66% от объема.

Подобный рост считается закономерным с учетом роста количества новых проектов и высокого уровня ввода жилья. По данным Росстата, в России ежегодно ставится новый рекорд по объему ввода жилья в эксплуатацию начиная с 2019 года. Росту рынка поспособствовала и введенная в 2020 году программа льготной ипотеки.

«Сейчас мы видим последствия - рекордные показатели ввода жилья почти во всех крупных региональных центрах. В то же время практически все драйверы спроса сошли на нет. Логично, что мы наблюдаем увеличение разрыва между спросом и предложением. В перспективе ситуация будет выравниваться», - цитирует РБК коммерческого директора застройщика ССК Анну Ших.

Несмотря на статистику, эксперты говорят, что не стоит ожидать снижения цен на жилплощадь в новостройках: на отрасль давят рост цен на строительные материалы и логистику, повысившие себестоимость строительства, а также непредсказуемость рыночной ситуации после 2024 года - тогда может закончиться программа льготной ипотеки, предусмотренная до 1 июля 2024 года.

«События последних лет заставили девелоперов стать более осторожными с выводом новых масштабных проектов. Ждать снижения цен не стоит - себестоимость проектов растет постоянно. Скорее можно говорить о стагнации в среднесрочной перспективе», - подытожила Анна Ших.

Ранее почетный член Российской гильдии риелторов Олег Самойлов рассказал, какие в России существуют признаки ипотечного пузыря, который тревожит Центробанк. По его словам, россиянам становится тяжелее обслуживать кредиты с учетом инфляции и доходов населения.