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Риелтор Самойлов назвал признаки беспокоящего ЦБ РФ ипотечного пузыря

Игнат Далакян
14:37 01.10.2023
По словам эксперта, россиянам все сложнее обслуживать кредиты с учетом существующей инфляции и доходов населения.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Александр Кряжев, РИА Новости
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Почетный член Российской гильдии риелторов Олег Самойлов в беседе со «Звездой» рассказал об ипотечном пузыре, который беспокоит Центробанк России.

«Есть два пути приобретения у конечного потребителя: либо немножко накопить и взять ипотечный кредит, либо второй вариант - в основе всего лежит продажа уже какого-то существующего жилья, ну или, по крайней мере, так должно быть», - рассказывает эксперт.

Однако Самойлов объясняет, что в текущем моменте так не происходит, поскольку на новостройки действуют льготные программы кредитования, возможные программы стимулирования, а что касается вторичного рынка - он находится в положении «бедного родственника».

«Тут правильно беспокоится госпожа Набиуллина, к надуванию того ипотечного пузыря, когда в условиях сравнительно низких реальных располагаемых доходов населения, которые еще последние 10 лет реально не растут, и в целом закредитовано население России весьма существенно», - отмечает Самойлов.

Эксперт объясняет, что в этих условиях продолжается рост объемов ипотечного кредитования, поскольку других путей не имеется. Таким образом, по словам Самойлова, получается, что то, что должно являться изначальным источником стартового капитала, оно заморожено, а все приобретения осуществляются за счет дальнейшего погружения в новые кредиты, что все тяжелее обслуживать населению с учетом инфляции и реальных доходов.

«Это и есть признаки пузыря, которые справедливо тревожит Центробанк. И если этот пузырь реально не просто надуется, а лопнет, то никому мало не покажется», - предупредил Самойлов.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что разность цен на вторичном и первичном рынках недвижимости в России может достигать 50%. Она выразила обеспокоенность по поводу доступности жилья для российских граждан.

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