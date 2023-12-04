Пленный украинец Москвин заявил, что его наказали за спасение тяжелораненого

За то, что вместо военнослужащего с легким ранением он спас тяжелораненого, его перевели в штурмовики.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Взятый в плен украинец Леонид Москвин был наказан командиром роты за то, что вытащил из-под обстрела тяжелораненого, а не «кого-то "полегче"», после чего его перевели в штурмовики. Об отношении командования ВСУ к подчиненным мужчина рассказал в разговоре с представителями Минобороны России.

«Было уже темно, раздались выстрелы, и я увидел, что товарища ранило. Ну, я его вынес, за что был наказан командиром роты. "Зачем ты его вытаскивал, надо было кого-то "полегче" взять, а не "тяжелого". Ну и меня перевели в штурмовики», - сказал он.

После перевода в штурмовики Москвина отправили на позиции, где он попал под обстрел, был контужен и взят в плен. Украинец рассказал о достойном отношении к пленным со стороны российских военнослужащих. Мужчине дали новую одежду и обувь, накормили, напоили чаем. Он отметил, что не ожидал такого теплого приема.

Также Москвин рассказал о скудном обеспечении в армии, по его словам, плохо решаются вопросы с продуктами питания и обмундированием, вся надежда на волонтеров.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.