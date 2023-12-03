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В Москве выпал максимум осадков за 145 лет наблюдений

Владимир Рубанов
22:09 03.12.2023
Предыдущий максимум 3 декабря был зафиксирован в 1980 году.
В Москве выпал максимум осадков за 145 лет наблюдений
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
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В Москве 3 декабря установлен рекорд по количеству осадков, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, воскресный снегопад стал самым сильным их тех, что наблюдались в этот день, за 145 лет.

За 12 часов выпало 10,7 миллиметров осадков, сказал Вильфанд. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1980 году, когда выпало 9,4 мм.

По предварительным данным, больше всего осадков выпало в центре города, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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