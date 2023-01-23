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Тимур Иванов проинспектировал крупнейшие стройплощадки МО РФ в Донбассе и Крыму

09:01 23.01.2023
Заместитель главы военного ведомства проверил строительство водовода в Донбассе и военного госпиталя в Севастополе.
© Видео: Минобороны России © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Заместитель министра обороны России Тимур Иванов проинспектировал строительство объектов военного ведомства в Донбассе и Крыму. Среди них — трубопровод в Донецкой Народной Республике (ДНР), а также военный госпиталь и историко-археологический парк «Херсонес Таврический» в Севастополе.

Иванов в составе рабочей группы на вертолете облетел масштабного строительства водовода в ДНР. Проектом предусмотрена прокладка двух нитей магистрального трубопровода по 200 километров каждая, сооружение насосных станций, электроподстанций и накопителей воды на 10 тысяч кубических метров. Мощность водовода составит до 300 тысяч кубических метров воды в сутки.

В строительстве задействовано 1600 военных строителей и около 800 единиц техники, к работе привлечены крупнейшие предприятия. Все работы выполняются параллельно и синхронизированы с поставками материалов. Завершить строительство объекта планируется уже весной текущего года — это будет восьмой водовод, построенный силами МО РФ для обеспечения водой жителей освобожденных территорий.

В рамках рабочей поездки в Южный военный округ Иванов совместно с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым также проинспектировал ход строительства нового военного госпиталя на 150 койко-мест. На площади 8,5 Га в Севастополе возведут 24 здания и сооружения, в том числе, вертолетные площадки, современный лечебно-диагностический корпус, инфекционное отделение, станцию переливания крови, кислородную станцию и другие объекты. Военные строители выполняют фундаментные работы, заливку монолитных конструкций под корпуса нового госпиталя. На объекте задействовано 300 человек и более 30 единиц специальной техники. Медицинский комплекс будет сдан под ключ и оснащен самым современным оборудованием и медицинской техникой.

Военные строители в Севастополе также продолжают реализацию проекта историко-археологического парка «Херсонес Таврический». Замглавы Минобороны России  и Развожаев проверили готовность первого объекта парка — Детского художественно-эстетического центра. Строительство историко-археологического парка ведется специалистами МО РФ по поручению президента. Кластер возводят на территории в 30 Га. Помимо Детского художественно-эстетического центра, здесь завершается строительство центра «Корсунь» (филиал «Артека»), будут построены музеи Крыма, Античности и Византии, Христианства.

Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов

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