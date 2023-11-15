Аббас обвинил Израиль в войне против существования палестинцев

По словам президента Палестины, первоочередной задачей властей является создание полноценного суверенного арабского государства со столицей в Иерусалиме.

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Против национальной идентичности палестинцев и самого факта их существования Израиль ведет войну, заявил президент Палестины Махмуд Аббас в ходе выступления по случаю 35-летия Декларации палестинской независимости. Он назвал войну «варварской» и заявил о геноциде против народа в секторе Газа и на Западном берегу.

«Несправедливая, агрессивная война, которой мы подвергаемся, - это война против палестинского существования и палестинской национальной идентичности», - цитирует слова Аббаса издание WAFA.

Лидер Палестины отметил задачи, над которыми ведется работа, - это прекращение варварской агрессии против палестинского народа, его защита от дальнейшего кровопролития и создание суверенного государства со столицей в Иерусалиме.

«Мы хотим безопасной, достойной и свободной жизни для нашего народа на его родине и в его свободном, независимом, полностью суверенном государстве со столицей в Иерусалиме. Это наша стратегия, это наша цель», - сказал Аббас.

Аналогичной точки зрения придерживаются президент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, в историческом аспекте создание суверенного палестинского государства «неизбежно». Только данное решение поспособствует решению конфликта на Ближнем Востоке.