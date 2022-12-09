В стране и мире Путин заявил, что в ближайшие пару лет ЕАЭС должен создать единый рынок газа © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в ближайшие два года должны создать единый рынок газа, заявил президент РФ Владимир Путин. «В ближайшее время, в ближайшие пару лет мы должны реализовать наши договоренности, которые были сформулированы раньше, а именно - добиться создания единого рынка газа, в течение ближайших двух лет сформировать принципы его работы и перейти уже к практической реализации общего рынка электроэнергии, это тоже чрезвычайно важно», - сказал глава российского государства на пресс-конференции после состоявшегося в Бишкеке заседания Высшего Евразийского экономического совета. Экспертное мнение и аналитика