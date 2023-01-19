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Краско описал свое самочувствие после инсульта

Елизавета Потейчук
13:53 19.01.2023
Артист поблагодарил медиков за профессионализм и бережное отношение к нему.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Semen Likhodeev, Russian Look, Globallookpress
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Народный артист Российской Федерации, актер театра и кино Иван Краско рассказал «Звезде» о своем состоянии здоровья после выписки из Елизаветинской больницы в Санкт-Петербурге. Актер выразил благодарность врачам за профессионализм и чуткое отношение к нему.

«Чувствую я себя нормально, здоровым человеком, готовым к работе, 27-го играю спектакль в театре», - сказал Краско.

Напомним, 92-летний актер был госпитализирован 6 января с инсультом. Состояние артиста стабилизировалось через несколько дней, он был переведен в общую палату.

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