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В России могут начать сажать в тюрьму за продажу контрафактных сигарет

Анна Касаткина
08:42 23.01.2023
Минфин РФ подготовил законопроект, который вводит госрегулирование оборота табачной и никотиносодержащей продукции, а также сырья для ее производства.
В России могут начать сажать в тюрьму за продажу контрафактных сигарет
© Фото: Gerald Matzka, ZB, GlobalLookPress
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В России могут ввести уголовное наказание за производство и оборот контрафактных табачных изделий. Соответствующие изменения в УК РФ подготовило Министерство финансов.

Как пояснили РБК в пресс-службе ведомства, подготовлен законопроект, который вводит госрегулирование производства и оборота табачной и никотиносодержащей продукции, а также сырья для ее производства. В пояснительной записке к документу указывается, что меры обусловлены увеличением доли нелегальной табачной продукции на российском рынке с 1,5% в 2016 году до 10,7% в 2021 году.

Законопроектом предусмотрены изменения в статью 171.3 УК РФ о незаконном производстве и обороте этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Предполагается, что в окончательной редакции статьи производство, закупка, хранения и поставка табачных изделий, табачной продукции, никотиносодержащей продукции и сырья без лицензии в крупном размере будет наказываться штрафом от 500 тысяч до миллиона рублей или в размере зарплаты осужденного в период от одного года до трех лет, либо принудительными работами сроком до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права заниматься определенной деятельностью.

Сейчас законопроект рассматривает правительственная комиссия по законотворческой деятельности.

Ранее стало известно, что в Госдуме разрабатывают инициативы для ограничения доступа детей к вейпам, вплоть до полного их запрета.

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