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Nihon Keizai: Япония находится в крабовой зависимости от России

Ян Брацкий
08:24 03.12.2023
В Токио заявили, что продолжат вести бизнес с российскими поставщиками морепродуктов, несмотря на политические риски.
Nihon Keizai: Япония находится в крабовой зависимости от России
© Фото: Alexandr Arkhipov, Russian Look, Global Look Press
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Япония не сможет отказаться от российского краба, в обозримой перспективе. В 2023 году доля импорта этого деликатеса выросла до 68,8%, передает Nihon Keizai.

Повышенный спрос вызвали санкции США, но после запрета на импорт за океан производители сосредоточились на Азии, пишет Life.

«Несмотря на политические риски, мы будем продолжать вести бизнес с Россией. От этого зависит выживание дистрибьюторов», - заявил один из источников издания.

Санкции ударили не только по торговцам, но и по японским рыбакам. Ранее сообщалось, что из-за антироссийской политики официального Токио промысловики лишились права рыбачить в акватории Южных Курил.

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