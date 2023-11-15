Суд в Мичигане разрешил Дональду Трампу участвовать в президентских выборах

Бывший американский президент Дональд Трамп назвал вмешательством в выборы попытки запретить ему через суд участие в следующей кампании.

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Экс-глава Белого дома Дональд Трамп сможет принять участие в президентских выборах. Такое решение принял суд в штате Мичиган. Ранее в ряде штатов начались судебные слушания по недопущению Трампа до выборов, учитывая его роль в штурме Капитолия. Сам Трамп назвал это вмешательством в выборы.

Напомним, речь идет о событиях 6 января 2021 года. Тогда сторонники Дональда Трампа, недовольные результатами прошедших в 2020 году выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден, ворвались в здание Конгресса и учинили там погром.

В ходе беспорядков демонстранты крушили мебель и били стекла. Прибывшие на место полицейские застрелили одну из демонстранток. Позже против Трампа были выдвинуты обвинения из-за попытки сохранить власть, несмотря на поражение на выборах.