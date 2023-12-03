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Yedioth Ahronoth: по меньшей мере 11 ракет выпущены по Израилю с территории Газы

Ян Брацкий
06:35 03.12.2023
Представители боевого крыла движения ХАМАС заявили, что удар по Тель-Авиву нанесен в отместку за убийства мирных жителей Газы.
Yedioth Ahronoth: по меньшей мере 11 ракет выпущены по Израилю с территории Газы
© Фото: Yi LanÂ�asayageXinHua Global look Press
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По меньшей мере 11 ракет были выпущены по израильской территории со стороны сектора Газа. Об этом сообщает издание Yedioth Ahronoth. Большинство запущенных ракет успешно перехватила и уничтожила система противовоздушной обороны Израиля «Железный купол». Ракетный залп по центральной части Израиля прокомментировали представители боевого крыла ХАМАС.

«Сторонники "Бригад Иззэддина аль-Кассама" произвели ракетный залп по Тель-Авиву в ответ на убийства мирного населения израильскими силами», - отмечается в заявлении представителей движения в их Telegram-канале. 

Ранее сообщалось, что в Тель-Авиве впервые за последние 11 дней была объявлена воздушная тревога. Под прицелом ХАМАС оказалась самая густонаселенная часть Израиля.

Очередное обострение палестино-израильского конфликта произошло 7 октября. После обмена ракетными ударами Израиль приступил к наземной операции в секторе Газа, введя туда войска. Спустя несколько недель кровопролитных боев стороны договорились о перемирии, с целью обмена удерживаемыми лицами. Тишина соблюдалась до 1 декабря, после чего израильские военные возобновили ведение боевых действий.

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