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Россия и Белоруссия подписали меморандум о взаимопонимании по биобезопасности

Алексей Курильченко
15:21 19.01.2023
Документ подписали главы МИД двух стран - Сергей Лавров и Сергей Алейник.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Представители России и Белоруссии подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам обеспечения биологической безопасности. Подписи поставили министры иностранных дел двух стран - Сергей Лавров и Сергей Алейник по итогам прошедшего в Минске заседания коллегий министерств иностранных дел.

Также были подписаны постановление совместного заседания коллегии МИД и план консультаций между МИД России и Белоруссии на 2023 год.

Ранее Лавров в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что с точки зрения обеспечения готовности к любому развитию событий договоренности президентов двух стран являются своевременными. Касаясь темы специальной военной операции, дипломат отметил, что Россия и белорусские союзники предпринимают все необходимые меры, чтобы «обезопасить себя от поползновений западных соседей».

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