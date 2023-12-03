Напавший на людей в Париже был судим за подготовку теракта в 2016 году

Глава МВД Франции заявил, что злоумышленник также имел серьезные проблемы с психикой.

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Глава Министерства внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что напавший на прохожих с ножом и молотком на набережной Гренель в центре Париже уже отбывал срок за подготовку нападения семь лет назад, у преступника наблюдались серьезные проблемы с психикой.

«Он известен судебным органам и был осужден на четыре года тюрьмы в 2016 году», - сказал министр в эфире телеканала BFM TV.

Дарманен добавил, что мужчина уже тогда готовился предпринять насильственные действия, однако сотрудники службы внутренней разведки DGSI своевременно задержали его злоумышленника.

По словам главы МВД республики, с того момента французские спецслужбы следили за подозреваемым как за человеком «с сильными проблемами с психикой».

Кроме того, Дарманен заявил, что жертвой нападения во французской столице стал гражданин Германии. В результате атаки также пострадали два туриста.