Неизвестный напал на людей на набережной Гренель в Париже

По словам главы МВД Франции, нападавший убил одного человека и еще одного ранил.

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Неизвестный совершил нападение на прохожих на парижской набережной Гренель неподалеку от Эйфелевой башни. Об этом заявил министр внутренних дел и заморских территорий Франции Жеральд Дарманен.

«Сотрудники полиции только что мужественно остановили напавшего на прохожих в Париже в районе набережной Гренель. Пожалуйста, избегайте этого района», - написал он на своей странице в социальной сети X.

Глава ведомства уточнил, что злоумышленник убил одного человека и ранил еще одного, после этого его задержали сотрудники полиции.

Как сообщает французский телеканала BFMTV, нападавший был вооружен ножом. По словам журналиста Амори Букко, жертвой стала гражданка Филиппин 1999 года рождения. Он добавил, что преступником является 26-летний житель города Пюто, который расположен на севере страны.