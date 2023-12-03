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Пентагон заявил, что «не даст России» одержать победу на Украине

Ирина Егорова
05:38 03.12.2023
По словам главы Пентагона, исход этой борьбы на десятилетия вперед определит глобальную безопасность, поэтому США не могут позволить себе остаться в стороне и продолжат оказывать помощь Киеву.
Пентагон заявил, что «не даст России» одержать победу на Украине
© Фото: Liu JieXinHua, Global Look Press
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В США намерены не позволить России одержать победу в конфликте на Украине, разделить и ослабить США. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин. В адрес палестинского движения ХАМАС было сказано тоже самое.

По словам Остина, США в состоянии выполнять свои обязательства перед союзниками и направлять помощь сразу в несколько театров военных действий - в Израиль и на Украину.

«США – самая могущественная страна на Земле. Мы можем выполнять несколько задач одновременно», - указал Остин.

Глава Пентагона назвал спецоперацию России на Украине «вызовом для союзников по НАТО» и считает, что исход этой борьбы на десятилетия вперед определит глобальную безопасность. Именно поэтому США не могут позволить себе остаться в стороне и продолжат оказывать помощь Киеву в виде поставок военных ресурсов, передает РИА Новости.

Ранее в рамках Рейгановского форума по национальной обороне, проходящем в эти дни в Калифорнии Остин заявил об увеличении инвестиций в производстве боеприпасов почти на 50%,  из-за высоких темпов расходования американских снарядов на Украине.

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