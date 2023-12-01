Мотострелки «Запада» применили 82-мм минометы «Поднос» на Купянском направлении

Военнослужащие ведут беглый огонь по позициям врага, а после поражения целей маскируют орудие и скрываются в специально оборудованном укрытии.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Расчеты 82-мм минометов «Поднос» мотострелкового подразделения группировки войск «Запад» уничтожили выявленные замаскированные опорные пункты ВСУ на Купянском направлении. Обнаружить вражеские позиции удалось при помощи разведывательных беспилотников.

Для поражения цели у боевого расчета есть несколько минут. Успеть занять позиции, произвести выстрел и скрыться в укрытии, чтобы не попасть под ответный огонь. Подобная тактика показала свою эффективность и дает возможность миномету оставаться незамеченным.

«Мы, как пионеры, всегда готовы. Выдвигаемся сюда, работаем и пережидаем. Для меня другого варианта вообще быть не могло. Я понимаю, за что мы воюем, против кого и понимаю, что страна нуждается в поддержке своих граждан. Это моя личная гражданская позиция», - рассказал замкомандира минометного взвода с позывным «Ерема».

Минометчики работают как с подготовленных позиций, так и «кочующим» орудием, постоянно передвигаясь вдоль линии боевого соприкосновения.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов.