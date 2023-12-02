Старший наводчик гаубицы Д-30 рассказал о специфике боевой работы под Работино

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Боевой расчет 122-мм буксируемой гаубицы Д-30 Южного военного округа уничтожил боевиков, окопавшихся в районе населенного пункта Работино в Запорожской области. Цель заметили с воздуха, благодаря разведывательным беспилотникам, операторы которых своевременно передали точные координаты в пункт управления артиллерией. Они же корректировали огонь, благодаря чему все выявленные цели были поражены.

«В данный момент находимся на Запорожском направлении, работаем в сторону Работино - Вербового. Работаем по опорникам, по живой силе. Также поражаем технику противника, ведем контрбатарейную борьбу. Цели разные, целей хватает, работы у нас достаточно», - рассказал о специфике боевой работы своего расчета старший наводчик орудия Д-30 с позывным «Терса».

Боевые расчеты Д-30 регулярно прикрывают наступление штурмовых подразделений, уничтожая цели на дистанции до 15 километров. Благодаря слаженной работе разведчиков и артиллеристов в Запорожской области противник постоянно несет потери, не может осуществлять передвижение, подвоз боеприпасов и ротацию личного состава.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.