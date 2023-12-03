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Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо отметил изменение риторики французских средств массовой информации по отношению к украинскому конфликту.

«Полная смена нарратива во французских СМИ», - написал он на своей странице в социальной сети X.

Французский политик добавил, что Париж должен перестать отправлять вооружение и финансовую помощь киевскому режиму.

«Нас оскорбляли в течение 18 месяцев за то, что мы осмелились сказать, что, очевидно, Зеленский проиграет и что, очевидно, мы должны остановить бойню, прекратить отправлять туда наше оружие и наши деньги», - заявил Филиппо.

Он также подчеркнул, что конфликт на Украине должен был быть урегулирован путем мирных переговоров.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение конфликта на Украине возможно, когда она признает невозможность победить на поле боя. Чем раньше в Киеве это поймут, тем скорее могут возникнуть предпосылки для урегулирования, отметил представитель Кремля.