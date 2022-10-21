Сквозь огонь: в Мексике сняли на видео столкновение поезда с бензовозом

© Видео: Twitter, azucenau © Фото: Twitter, azucenau

В мексиканском городе Агуаскальентес бензовоз столкнулся с грузовым поездом. В результате авария возник крупный пожар. Повреждены несколько домов, а также мост. О пострадавших и раненых на данный момент не сообщается.

Сейчас на месте происшествия работают медики, полицейские, пожарные, подразделения Секретариата национальной обороны Мексики (SEDENA) и гражданской обороны. Об этом сообщают местные СМИ.

В сети уже опубликовали кадры момента аварии. На них видно, что поезд проходит сквозь огненную стену, образовавшуюся после столкновения с бензовозом.

Напомним, недавно под Тамбовом поезд столкнулся с КамАЗом. В результате происшествия пострадали 14 человек.