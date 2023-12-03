Число погибших в результате наводнений в Танзании достигло 47

На Восточную Африку обрушились мощные ливни, вызвавшие наводнения и, как следствие, оползни.

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В результате оползней, вызванных наводнением в северной части Танзании погибли по меньшей мере 47 человек, ещё 85 получили ранения. Об этом сообщила нигерийская газета PUNCH со ссылкой на местного чиновника - регионального комиссара в районе Маньяра на севере государства.

«К сегодняшнему вечеру число погибших достигло 47 и 85 получили ранения», - указало издание.

В субботу мощный дождь обрушился на город Катеш, что в 300 километрах севернее столицы Додомы. Предполагается, что число жертв может увеличиться.

Также уточняется, что глава государства - президент Самия Хасан уже выразила соболезнования семьям погибших и дала указание приложить больше усилий для спасения людей.

В Восточной Африке стояла беспрецедентная засуха, затем в течение нескольких недель в регионе были проливные дожди, вызвавшие наводнения. Такая погода стала следствием явления Эль-Ниньо - колебания температуры поверхности воды. Оно возникает в экваториальной части Тихого океана, вызывая повышение температуры и засуху в одних регионах и проливные дожди в других.

Ранее сообщалось, что шторм «Офелия» вызвал наводнение на юго-восточном побережье США. По этой причине прибрежные районы Северной Каролины и Вирджинии пережили наводнение.