В стратегии СДПГ также говорится о необходимости укрепления вооруженных сил Германии и противостоянии с Китаем.

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Берлин должен пересмотреть отношения с официальной Москвой и определиться со своим местом в мире. Особую роль в этом должна сыграть Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), выходцем из которой является действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц, сообщает информационное агентство DPA.

«Пришло время пересмотреть нашу собственную роль в мире и взять на себя больше ответственности за то, что у нас является основой процветания, свободы и мира: международный порядок, основанный на правилах», - говорится в тексте партийной стратегии.

Ее авторы отводят Германии ведущую роль в Европе и заявляют, что Берлин слишком долго полагался на кооперативное будущее с Россией. Члены СДПГ также видят ФРГ в качестве «сильного партнера НАТО», для чего предлагают оснастить бундесвер современным оружием. В этой же статье говорится о необходимости противостоять Китаю.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Россия должна потерпеть неудачу для завершения боевых действий на Украине и для этого Берлин готов поддерживать Киев «до тех пор, пока это необходимо». Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление Шольца «врожденным уродством».