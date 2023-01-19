Захарова назвала «врожденным уродством» слова Шольца о поражении России

Немецкий канцлер отмечал, что ФРГ продолжит поддерживать Киев «до тех пор, пока это необходимо».

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова канцлера Германии Олафа Шольца о том, что РФ должна потерпеть неудачу для завершения боевых действий на Украине.

Напомним, в рамках Всемирного экономического форума в Давосе Шольц подчеркнул, что ФРГ продолжит поддерживать Украину «до тех пор, пока это необходимо». Захарова, в свою очередь, назвала заявление немецкого канцлера «врожденным уродством».

«Врожденное уродство Шольца», - написала дипломат в своем Telegram-канале.

Ранее министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт ушла в отставку по собственному желанию, устав от внимания прессы в том числе по украинскому вопросу и твердой позиции по отказу в поставках Киеву тяжелых танков Leopard 2.