По мнению эксперта Журавлева, Владимир Зеленский не станет защищать своих граждан в других странах, так как это не входит в круг его интересов.

© Видео: ТРК ВС РФ «Звезда», guardiacivil, Twitter, elperiodico.com, Radio WNET © Фото: IMAGO, Stefan Zeitz, globallookpress

В европейских странах регулярно проходят рейды по поимке нелегальных беженцев с Украины. Так при штурме одной из испанских табачных фабрик правоохранители задержали 27 украинцев, которые находились в стране незаконно.

При этом беженцам приходилось работать сверхурочно, а покидать производство запрещалось - спали там же, где изготавливали контрафактные сигареты.

А во Франции одному из членов украинской общины в Париже отказали в гражданстве, потому что заподозрили в связях с службой внешней разведки Украины. На карандаше спецслужб мужчина оказался, как только подал документы в миграционную службу.

«Обещала помогать Европа. Но европейцы помогать не обещали», - объясняет ситуацию научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Он также отмечает, что западные предприниматели нацелены на получение прибыли с украинских беженцев. По его мнению, Зеленский не станет защищать своих соотечественников, поскольку это не входит в круг его интересов. Таким образом к весне следует ожидать «рабовладения в чистом виде», когда украинцы начнут зарабатывать ручным сбором фруктов и обработкой почвы, считает эксперт.

Помощью вряд ли можно считать и отношение к украинцам польских властей. Согласно принятому под Новый год закону, беженцам с марта придется платить за социальное жилье. А бывший замминистра обороны Польши Вальдемар Скшипчак и вовсе предложил сформировать армию из находящихся в Европе украинских беженцев.

«Тех граждан Украины, которые здесь находятся, мобилизуйте, обучайте, отправляйте на фронт, потому что Украине становится все труднее», - сказал он в эфире радиостанции Radio Wnet.

Ранее, польские работадатели заявляли, что не готовы трудоустраивать украинских граждан. В стране провели соц. опрос, результат которого показал - с беженцами не хотят работать около 90% компаний.

Однако, подобная ситуация наблюдает не только в Европе. Менее двух недель назад израильская газета Haaretz писала, что в уже в феврале этого года выплата специальной ежемесячной субсидии украинским беженцам будет остановлена, поскольку срок действия соответствующего распоряжения истек, а продлевать его в правительстве не намерены.