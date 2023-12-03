Пять человек погибли в результате удара США по военной базе в Ираке

Атаку провели при помощи беспилотника или истребителя.

© Фото: Gene Blevins, ZUMAPRESS, Globallookpress

В результате авиационного удара США по базе вооруженных формирований в Ираке погибли 5 человек. Об этом сообщает местное агентство Shafaq.

По данным издания, под американскую атаку попала военизированная группировка, поддерживаемая Ираном.

«Неясно, был ли нанесен удар беспилотником или истребителем», - пишет Shafaq.

Напомним, ранее была атакована военная база США в городе Эрбиль на севере Ирака. По ней ударил дрон-камикадзе.