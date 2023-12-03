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Пять человек погибли в результате удара США по военной базе в Ираке

Сергей Лебедев
22:19 03.12.2023
Атаку провели при помощи беспилотника или истребителя.
Пять человек погибли в результате удара США по военной базе в Ираке
© Фото: Gene Blevins, ZUMAPRESS, Globallookpress
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В результате авиационного удара США по базе вооруженных формирований в Ираке погибли 5 человек. Об этом сообщает местное агентство Shafaq.

По данным издания, под американскую атаку попала военизированная группировка, поддерживаемая Ираном.

«Неясно, был ли нанесен удар беспилотником или истребителем», - пишет Shafaq.

Напомним, ранее была атакована военная база США в городе Эрбиль на севере Ирака. По ней ударил дрон-камикадзе.

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