Пять человек погибли в результате удара США по военной базе в Ираке
Атаку провели при помощи беспилотника или истребителя.
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В результате авиационного удара США по базе вооруженных формирований в Ираке погибли 5 человек. Об этом сообщает местное агентство Shafaq.
По данным издания, под американскую атаку попала военизированная группировка, поддерживаемая Ираном.
«Неясно, был ли нанесен удар беспилотником или истребителем», - пишет Shafaq.
Напомним, ранее была атакована военная база США в городе Эрбиль на севере Ирака. По ней ударил дрон-камикадзе.