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Al Hadath: дрон-камикадзе атаковал военную базу США в иракском Эрбиле

Максим Крюков
02:19 03.12.2023
По данным телеканала, ответственность за атаку взяло на себя шиитское движение «Исламское сопротивление Ирака».
Al Hadath: дрон-камикадзе атаковал военную базу США в иракском Эрбиле
© Фото: defense.gov
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По военной базе Соединенных Штатов Америки в городе Эрбиль, который расположен на севере Ирака, ударил дрон-камикадзе. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

При этом не уточняется, есть ли потери среди американских военных в результате нападения.

Ответственность за атаку взяло на себя шиитское движение «Исламское сопротивление Ирака», которое ранее объявило, что возобновит проведение операций против американских военных баз после срыва гуманитарного перемирия в секторе Газа.

В конце ноября шиитские вооруженные формирования, входящие в «Исламское сопротивление Ирака», заявили, что это они обстреляли американскую базы Айн-аль-Асад на западе Ирака в провинции Анбар. Шииты отметили, что данные действия являются ответом на «преступления», совершаемые в секторе Газа.

По данным американского телеканала Fox News, базы США в Ираке и Сирии с 17 октября подвергались атакам 74 раза. На территории Сирийской Арабской Республики дислоцируются около 900 американских военных, на территории Ирака - порядка двух с половиной тысяч.

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