Израильская армия готовит в секторе Газа операцию высокой интенсивности

В ЦАХАЛ дали понять, что новые операции неизбежны как на севере анклава, так и на юге.

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В ближайшее время израильская армия намерена провести в секторе Газа «операции высокой интенсивности». Об этом пишет радио Sputnik со ссылкой на The New York Times.

Также в ЦАХАЛ отдельно дали понять, что новые военные операции неизбежны как на севере анклава, так и на юге.

Накануне министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что военные «вернулись к боевым действиям в полную силу», назвав результаты возобновления наступления ЦАХАЛ «очень впечатляющими».