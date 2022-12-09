Декларация МОК: сборные России и Белоруссии не смогут принять участие в Олимпиаде-2024

Спортсмены не смогут представлять свои страны, но им будет разрешено выступать под нейтральным флагом либо в составе сборных других государств.

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Российские и белорусские спортсмены не смогут участвовать ни в Олимпиаде-2024 во Франции, ни в каком-либо другом мероприятии от Международного Олимпийского комитета (МОК). О сохранении наложенных ранее санкций стало известно из декларации по итогам саммита МОК 9 декабря.

Санкции, наложенные на Россию и Белоруссию, остаются в силе, и спортсмены не смогут участвовать в соревновании под флагами этих стран. Однако у них будет возможность выступать под нейтральным флагом либо в составе сборных других государств.

Подчеркивается, что использование флага или его цветов, гимна и других символических обозначений этих стран не будет вывешиваться ни на одном спортивном мероприятии.

Велогонщица Анастасия Войнова не удивилась этой новости. Она назвала решение МОК о сохранении санкций ожидаемым.