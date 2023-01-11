Артиллерия ВДВ уничтожила украинских националистов на правом берегу Днепра

Координаты целей были получены с беспилотных летательных аппаратов.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Российские десантники уничтожили позиции украинских боевиков, расположенные на правом берегу Днепра. После получения координат целей с беспилотных летательных аппаратов артиллерия ВДВ нанесла удары по ним реактивной системой залпового огня «Град».

После выполнения огневой задачи артиллеристы перевели РСЗО в транспортное положение и покинули позиции. Это необходимо для того, чтобы избежать ответного удара.

«Заряжаем полностью. Далее остается только навестись и выстрелить по цели. Ничего сложного нет», - рассказал номер расчета БМ-21 «Град».

Напомним, ранее командир расчета РСЗО «Град» рассказал о принципе «артиллерийской карусели» в зоне СВО. Боевая работа ведется каждый день и без перерыва.

Материал подготовили: Сергей Лебедев, Николай Баранов