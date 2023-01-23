США планируют доставить БМП Bradley на Украину меньше чем через месяц

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Американские боевые машины пехоты (БМП) Bradley будут доставлены на Украину в течение ближайших недель. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона.

Согласно публикации, он заявил, что данная бронетехника еще не прибыла к месту назначения, однако это вопрос нескольких недель.

«Мы говорим о неделях, а не о месяцах», - приводит слова американского чиновника агентство.

Ранее бывший офицер армии США из Луганска Станислав Крапивник рассказал в эфире телеканала «Звезда» о недостатках БМП Bradley. По его словам, у данных боевых машин имеются серьезные проблемы, поскольку из-за ряда причин они вынуждены двигаться со скоростью не более 20 км/час. Кроме того, эти БМП весят больше чем американские танки Abrams и часто переворачиваются на ходу.