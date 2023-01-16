Экс-офицер армии США Крапивник назвал ключевые недостатки БМП Bradley

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Бывший офицер армии США, уроженец Луганска Станислав Крапивник в эфире программы «Открытый эфир» на телеканале «Звезда» рассказал о том, что американские боевые машины пехоты Bradley, которые планируется передать Украине, имеют существенные недостатки. Крапивник служил в армии США с 1993 по 2004 год, после чего уволился по политическим соображениям. В 2010 году Станислав вернулся в Россию.

«Я лично знаком с Bradley, я был замкомандира стрелковой роты США в Боснии. У Bradley очень большие проблемы - она очень высокая, выше, чем танк Abrams. Главный вес Bradley в башне - из-за этого она может перевернуться. Машина не может быстро ехать в полевых условиях - внутри слишком много места для пехоты, и она там "болтается", если машина едет быстрее 20 км/ч по полю, то пехота небоеспособна. Поэтому танки тоже не могут ехать более 20 км/ч, так как они должны защищать БМП», - рассказал Крапивник.

Преподаватель Военного университета МО РФ Сергей Щербаков, в свою очередь, добавил, что против Bradley последней модификации могут быть эффективны российские противотанковые управляемые системы «Корнет», которые устанавливаются на БМП-2М.

Ранее офицер американской армии в отставке Джефф Джагер заявил, что украинские боевики столкнутся с серьезными проблемами в использовании боевых машин пехоты Bradley, которые США намерены передать им в рамках военной помощи. Проблема заключается в сложности систем машины, из-за чего обучение работе с БМП может существенно замедлиться.