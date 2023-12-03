Власти Эстонии заявили, что граница с РФ может быть закрыта в любой момент

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Департамент полиции и погранохраны Эстонии предупредил о том, что контрольно-пропускной пункт на границе с РФ могут временно закрыть. В своей сообщении на сайте полиция рекомендует не посещать Россию.

В случае закрытия пограничного пункта он будет закрыт для всех пересекающих границу, заявили в полиции. Это означает, что для того, чтобы вернуться в Эстонию, придется выбирать другой пограничный пункт, и маршрут может удлиниться на несколько сотен километров.

После решения финского правительства закрыть свою восточную границу на пункте пропуска «Нарва» увеличилось число пересечений границы, заявила Yle глава пограничного управления Департамента полиции и погранохраны Эстонии Ева Калмус. По ее словам, это оживление вызвано трафиком из Финляндии в Россию.

Сейчас за неделю границу пересекают в среднем на тысячу человек больше, чем до решения Финляндии о закрытии границы. Это на 25% больше, чем обычно, сказала Калмус. По ее словам, если в Таллине решат закрыть границу, все может произойти очень быстро. КПП на границе Эстонии могут быть закрыты в течение часа после решения правительства.