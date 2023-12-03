Двое детей погибли при пожаре в центре Москвы

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В результате пожара в многоэтажке на улице Библиотечная в центре Москвы. погибли 4-летний мальчик и 8-летняя девочка. Об этом сообщили пресс-службе столичной прокуратуры.

Возбуждено уголовное дело. Известно, что также пострадал отец детей. Его госпитализировали в больницу.

Что стало причиной трагедии пока неизвестно. Ведется расследование.

Напомним, возгорание произошло сегодня вечером в квартире на десятом этаже.