В центре Москве на 10-ом этаже загорелась квартира с двумя детьми
Кроме того, еще около 30 жителей многоквартирного дома были эвакуированы.
© Видео: МЧС РФ © Фото: mosdtp, VK
В Москве в жилом 18-этажном доме на Библиотечной улице произошел пожар, сообщили в столичном главке МЧС.
Горела квартира на 10 этаже. Из нее сотрудники экстренных служб спали трех человек, в том числе двух детей.
«Также с выше лежащих этажей и смежных квартир спасен 1 человек. Порядка 30 человек эвакуированы», - говорится в сообщении.
Площадь пожара достигала 25 «квадратов», к настоящему моменту возгорание ликвидировано.