В стране и мире В центре Москве на 10-ом этаже загорелась квартира с двумя детьми Анна Назайкина Кроме того, еще около 30 жителей многоквартирного дома были эвакуированы. © Видео: МЧС РФ © Фото: mosdtp, VK Читайте нас на: В Москве в жилом 18-этажном доме на Библиотечной улице произошел пожар, сообщили в столичном главке МЧС. Горела квартира на 10 этаже. Из нее сотрудники экстренных служб спали трех человек, в том числе двух детей. «Также с выше лежащих этажей и смежных квартир спасен 1 человек. Порядка 30 человек эвакуированы», - говорится в сообщении. Площадь пожара достигала 25 «квадратов», к настоящему моменту возгорание ликвидировано. Экспертное мнение и аналитика