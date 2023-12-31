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Десантники из зоны СВО поздравили своих родных с наступающим Новым годом

Прямо с передовой бойцы ВДВ записали видеообращения с теплыми словами и наилучшими пожеланиями свои родным и близким.
2023-12-31 14:56:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие Воздушно-десантных войск (ВДВ), выполняющие задачи в зоне проведения специальной военной операции, поздравили своих родных и близких с наступающим Новым годом.

Прямо с передовой десантники записали видеообращения с теплыми словами и наилучшими пожеланиями в 2024 году. Бойцы «крылатой пехоты» подчеркнули, что десантные войска до конца выполнят свой воинский долг, одержав победу над противником.

«Желаю вам здоровья, счастья, семейного благополучия, исполнения всех заветных желаний, а также прекрасных, незабываемых моментов в новом году. С Новым годом, любимые мои! Слава России! Слава ВДВ! Враг будет разбит! Победа будет за нами!» - сказал военнослужащий.

Несмотря на суровые условия, десантники нарядили елки и украсили блиндажи гирляндами. Создание теплой, почти домашней атмосферы на позициях позволяет участникам СВО немного расслабиться и улучшает их морально-психологическое состояние.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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